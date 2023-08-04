Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які Київ передав Москві в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти отримали у своє розпорядження текст угоди і список номерів переданих ракет і співставили з номерами тих Х-55, які армія РФ почала використовувати проти України під час повномасштабного вторгнення.

«Схеми» виявили щонайменше з десяток ракет зі списку, які РФ запустила по українських містах — частину з них збили сили української ППО, частина влучила у житлові будинки.

Журналісти розшукали в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року. За нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ — на суму 275 мільйонів гривень. Це — визначена вартість переданого обладнання.

Разом з угодою журналісти отримали список з усіма номерами переданих ракет і співставили з номерами Х-55, якими Росія обстрілювала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.Три таких ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області — у списку переданих Москві у 1999-му році.

Ще одну Х-55, яка наприкінці 2022-го влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка, також в рамках угоди передав Київ. Інша ракета, яку Київ також віддав Москві, влучила в будинок на Київщині. Під час обстрілу постраждала дитина.

Ще кілька ракет «Схеми» ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах.

Загалом журналісти виявили номери більше ніж десяти ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки потому армія РФ запустила їх по території України, йдеться у розслідуванні.

Частина з цих збитих ракет нині зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Раніше повідомлялося, що російська авіація б'є по Україні ракетами Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Таким чином окупанти намагаються виснажити засоби протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що українська протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет.