Вибухи у Новоросійську у Краснодарському краї Росії, ймовірно, провокація з боку країни-агресорки.

Про це заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі проекту «Свобода.Ранок».

Вона підкреслила, що скоріше за все, такі провокації продовжуватимуться і надалі.

— Тут треба розуміти, що вся ситуація, яка була подана, скажемо так, візуалізовано, вкладається в ті рамки провокацій, які обіцялися на морі від імені російської сторони для звинувачення України як країни, яка не може забезпечувати морську безпеку, неблагонадійна щодо порядку ведення навігації у Чорному морі. Пам’ятаймо про це, що війна у нас гібридна, і інформаційні приводи можуть створюватись Росією дуже часто з використанням власної ролі як жертви, — каже речниця.

Наталя Гуменюк також прокоментувала ранкові вибухи у Феодосії та припустила, що такі випадки, ймовірно, триватимуть і надалі.

— Всі знають, що там дуже потужне нафтове сховище (у Феодосії – прим.), де можуть зберігатися дуже великі запаси якраз для Чорноморського флоту, про це говорилося і коли розквітла перша «бавовна», ще в районі Севастополя, в подібній установі. Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами — це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому «бавовна» буде квітнути. І це неминуче, — сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Також Міністерство оборони країни-агресорки заявило про знищення вночі, з 3 на 4 серпня, у Криму 13 нібито українських безпілотників.