У Києві створено базовий табір «Askold» з підготовки до військової служби, методики якого базуються на бойовому досвіді української армії та світових стандартах.

Навчальний центр спеціальної підготовки започаткувала команда Race Nation, яка зналась на смугах перешкод ще до початку повномасштабного вторгнення.

Варто нагадати, що у 2021 році у Миколаєві відбулися всеукраїнські змагання Race Nation, де учасники долали біг із «перешкодами».

Як зазначають організатори навчального центру, робота Race Nation була поставлена на паузу, а повномасштабне вторгнення внесло корективи в діяльність.

«За цей час ми об’єднали свій попередній досвід організації та проведення «забігів з перешкодами» зі знаннями військової справи та створили «Askold». Це сучасний навчальний центр спеціальної підготовки. Наші методики базуються на бойовому досвіді української армії та світових стандартах. Смуги перешкод «Race Nation» були доповнені спеціалізованим обладнанням, з урахуванням особливостей військових полігонів», — йдеться у повідомленні.

Програма курсу охоплює напрями від загальної підготовки і побутових умов на фронті до видів озброєння, тактичної підготовки, аеророзвідки, такмеду. Орієнтовний час проходження – 13 годин, які допоможуть сформувати теоретичний фундамент з основних військових дисциплін.

Зазначається, що курс розробила команда волонтерів, експерти курсу — професійні військові, які мають бойовий досвід з 2014 року й дотепер.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні, можливо замінять строкову службу курсами спеціальної військової підготовки. Такі курси можуть бути обов’язковими для кожного громадянина, якому виповнилося 18 років.