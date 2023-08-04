Служба безпеки затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви, за поширення інформації про розташування ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Силовики повідомляють, що для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат «‎в темну»‎ використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту.

Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Facebook, яку моніторили представники російських спецслужб.

СБУ стверджує, що інформацію депутата агресор використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема «‎Градів»‎.

До того ж, чоловік викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ.

Провокаційні дописи посадовця, як зазначає СБУ, неодноразово «‎підхоплювали»‎ російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення проти основ національної безпеки. Зараз фігуранта три мають під вартою без права внесення застави. Депутату загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від партії «Опозиційна платформа — за життя» Вадиму Рабіновичу. У ДБР вважають, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.