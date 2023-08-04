Президент України Володимир Зеленський відзначив Миколаїв, назвавши його одним з найкращих прикладів співпраці з міжнародними партнерами в питаннях відновлення громад.

Про це голова держави сказав під час Конференції послів 2023 року, зазначають у пресслужбі Миколаївської міськради.

Крім того, президент України відзначив ще Житомирську область та місто Дніпро.

— Усі програми патронату й шефства партнерів над регіонами та містами, які зазнали ударів російського терору та потребують відновлення, – це допомога реальній, практичній децентралізації в Україні. До речі, дуже якісні приклади вже є – приміром, у Миколаївській області у співпраці з Данією, у Житомирській області у співпраці з нашими друзями з країн Балтії та в Дніпрі у співпраці з Чехією. Місцева влада безпосередньо працює з партнерами заради відновлення, і це додає більше швидкості та додає ефективності, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Данія оголосила, що направить 615 мільйонів крон (90 мільйонів доларів) на реконструкцію України. Ці фінанси підуть «на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення».

Як повідомлялося, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Пізніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.