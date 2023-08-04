На місця державного замовлення за результатами відбору у закладах вищої освіти рекомендації щодо зарахування на бюджет отримали 78 тисяч 680 вступників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що вступники, які подавали заяви до закладів вищої освіти на основі 11 класів та диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, уже почали отримувати рекомендації до зарахування на бюджет.

«Перевірити, чи є рекомендація на бюджет, можна в електронному кабінеті. Якщо вступник отримав рекомендацію на бюджет, напроти однієї з поданих заяв має з’явитися статус «Рекомендовано (бюджет)». Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою. Якщо вступник не отримав рекомендацію на бюджет, заява автоматично бере участь у конкурсі на контракт. Такі заяви мають статус «Допущено». Рекомендації до зарахування на контракт з’являться в електронному кабінеті з 9 серпня», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують з вересня відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома.