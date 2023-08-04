Служба безпеки України має дані про підготовку росіянами масштабної провокації на стратегічному об’єкті Білорусі — Мозирському нафтопереробному заводі.

Як повідомили у СБУ, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових Збройних сил Російської Федерації та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом «вагнерівців».

Встановлено, що російська ДРГ має вчинити на заводі провокацію, вдаючи із себе «українських диверсантів». У скоєному Росія планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну.

Інформацію про запланований у Білорусі теракт СБУ отримала з кількох джерел, зокрема зі свідчень російського військовослужбовця, який потрапив у полон до Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Також кіберфахівці відновили й проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого загарбника.

Серед іншого встановлено, що раніше росіянин брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно отримав вказівку передислокуватися до Білорусі в ролі учасника приватної військової компанії «Вагнер».

«Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про «спеціальну місію на Мозирському заводі. У його телефоні виявлена видалена переписка з іншими виконавцями, а також знімки об’єкта й окремі дані щодо операції. Служба безпеки застерігає армію білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони», — йдеться у повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК «Вагнера», які знаходяться у Білорусі, можуть чинити провокації на кордоні країн НАТО.