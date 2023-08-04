У відповідь на прибуття до Білорусі найманців з російської ПВК «Вагнер» Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдос Абрамавічуса, пише інформагентство BNS.

— Якщо сьогодні в Польщі працює один пункт пропуску, то у нас їх шість. Одним із запобіжних заходів було б скорочення з шести пунктів пропуску до чотирьох, — сказав міністр.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащунас заявив, що в умовах присутності «вагнерівців» в Білорусі закриття окремих пунктів литовського кордону є лише питанням часу.

За словами посадовця, у разі загострення ситуації депутати ухвалять постанову про повне закриття кордону.

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні заявив, що Вільнюс, Варшава і Рига повинні бути готові разом закрити кордон з Білоруссю, якщо ситуація погіршиться. Польща погоджується, її МВС уважно стежить за ситуацією на кордоні.

Нагадаємо, Польща з 15 серпня закриє кордон для українського зерна, адже фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.