У Миколаєві, за підтримки Данії, представники Програми розвитку ООН створюють Офіс відновлення та розвитку.

Як повідомили на офіційній сторінці ПРООН в Україні, Офіс покликаний стати комплексною платформою для співпраці влади, бізнесу та громадськості задля досягнення сталого розвитку Миколаєва.

‎‎«‎Міський голова та Постійний представник ПРООН в Україні погодили обсяг потрібної експертної підтримки та обговорили, як заснування офісу зміцнить спроможність місцевої влади вирішувати проблеми на низовому рівні»‎, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше за ініціативи ПРООН у Миколаєві створили дискусійний майданчик щодо розроблення плану відновлення та розвитку міста.