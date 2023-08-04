У Миколаєві, за підтримки Данії, представники Програми розвитку ООН створюють Офіс відновлення та розвитку.
Як повідомили на офіційній сторінці ПРООН в Україні, Офіс покликаний стати комплексною платформою для співпраці влади, бізнесу та громадськості задля досягнення сталого розвитку Миколаєва.
«Міський голова та Постійний представник ПРООН в Україні погодили обсяг потрібної експертної підтримки та обговорили, як заснування офісу зміцнить спроможність місцевої влади вирішувати проблеми на низовому рівні», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше за ініціативи ПРООН у Миколаєві створили дискусійний майданчик щодо розроблення плану відновлення та розвитку міста.
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У Миколаєві, за підтримки Данії, представники Програми розвитку ООН створюють Офіс відновлення та розвитку.
Як повідомили на офіційній сторінці ПРООН в Україні, Офіс покликаний стати комплексною платформою для співпраці влади, бізнесу та громадськості задля досягнення сталого розвитку Миколаєва.
«Міський голова та Постійний представник ПРООН в Україні погодили обсяг потрібної експертної підтримки та обговорили, як заснування офісу зміцнить спроможність місцевої влади вирішувати проблеми на низовому рівні», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше за ініціативи ПРООН у Миколаєві створили дискусійний майданчик щодо розроблення плану відновлення та розвитку міста.