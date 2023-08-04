Надбузький професійний аграрний ліцей Миколаївщині уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ), який уклали, аби приховати незаконну оренду майже 208 гектарів землі.
Миколаївська обласна прокуратура вимагає розірвати договір про партнерство й співпрацю ліцею та ТОВ.
В такому випадку, товариство з обмеженою відповідальністю будуть зобов’язанні повернути земельну ділянку площею 207,7 гектара вартістю 43,3 мільйона гривень.
Укладаючи договір про партнерство та співпрацю ліцей та ТОВ мали намір приховати незаконну передачу землі в оренду та права користування земельною ділянкою для виробництва сільськогосподарської продукції.
Незаконне використання товариством земельної ділянки державної власності порушує інтереси держави та суперечать державній політиці у сфері земельних відносин.
Наразі судом відкрито кримінальне провадження у цій справі.
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік незаконно зайняв землю на березі річки та заважає доступу людей до водойми.
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Надбузький професійний аграрний ліцей Миколаївщині уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ), який уклали, аби приховати незаконну оренду майже 208 гектарів землі.
Миколаївська обласна прокуратура вимагає розірвати договір про партнерство й співпрацю ліцею та ТОВ.
В такому випадку, товариство з обмеженою відповідальністю будуть зобов’язанні повернути земельну ділянку площею 207,7 гектара вартістю 43,3 мільйона гривень.
Укладаючи договір про партнерство та співпрацю ліцей та ТОВ мали намір приховати незаконну передачу землі в оренду та права користування земельною ділянкою для виробництва сільськогосподарської продукції.
Незаконне використання товариством земельної ділянки державної власності порушує інтереси держави та суперечать державній політиці у сфері земельних відносин.
Наразі судом відкрито кримінальне провадження у цій справі.
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік незаконно зайняв землю на березі річки та заважає доступу людей до водойми.