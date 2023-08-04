Надбузький професійний аграрний ліцей Миколаївщині уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ), який уклали, аби приховати незаконну оренду майже 208 гектарів землі.

Миколаївська обласна прокуратура вимагає розірвати договір про партнерство й співпрацю ліцею та ТОВ.

В такому випадку, товариство з обмеженою відповідальністю будуть зобов’язанні повернути земельну ділянку площею 207,7 гектара вартістю 43,3 мільйона гривень.

Укладаючи договір про партнерство та співпрацю ліцей та ТОВ мали намір приховати незаконну передачу землі в оренду та права користування земельною ділянкою для виробництва сільськогосподарської продукції.

Незаконне використання товариством земельної ділянки державної власності порушує інтереси держави та суперечать державній політиці у сфері земельних відносин.

Наразі судом відкрито кримінальне провадження у цій справі.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік незаконно зайняв землю на березі річки та заважає доступу людей до водойми.