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Уряд виплатить компенсацію мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС.

Про це 4 серпня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Через підрив греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Уряд передбачив виплати в розмірі 3 300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу.

Максимальна сума допомоги складе до 100 тисяч гривень. Для цих потреб Уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень.

Раніше повідомлялось, що уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.