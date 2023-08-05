Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 249 110 особового складу. «‎Друга армія світу»‎ продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 620 окупантів.

Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці станом на 5 серпня складають:

танки — 4232 (+4),

бойові броньовані машини — 8251 (+2),

артилерійські системи — 4943 (+32),

РСЗВ — 704 (+0),

засоби ППО — 466 (+0),

літаки — 315 (+0),

гелікоптери — 311 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4116 (+12),

крилаті ракети — 1347 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 7422 (+30),

спеціальна техніка — 730 (+6).

Нагадаємо, в районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявляє про влучання морського дрона у танкер і звинувачує в атаці Україну.