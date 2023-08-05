Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 249 110 особового складу. «Друга армія світу» продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 620 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 5 серпня складають:
Нагадаємо, в районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявляє про влучання морського дрона у танкер і звинувачує в атаці Україну.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 249 110 особового складу. «Друга армія світу» продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 620 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 5 серпня складають:
Нагадаємо, в районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявляє про влучання морського дрона у танкер і звинувачує в атаці Україну.