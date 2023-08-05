У Вознесенську місцевому мешканцю відмовили у перереєстрації автомобіля NISSAN QASHQAІ, пригнаного з-за кордону, через «‎липові»‎ документи.

Про це повідомляють у Регіональному сервісному центрі МВС у Миколаївській області.

Спроба реєстрації вказаного автомобіля провалилася двічі. Спочатку адміністратором сервісного центру була відкладена реєстрація через помилки у Договорі купівлі-продажу.

«На другий день, вже з виправленим Договором вознесенець прибув за омріяним. Але, нова халепа – Сертифікат відповідності виявився «липовим», — пишуть в МВС.

Так, до центру вже надійшло підтвердження, що за тим самим номером Сертифікат видано на іншу автівку.

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.