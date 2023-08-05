У Вознесенську місцевому мешканцю відмовили у перереєстрації автомобіля NISSAN QASHQAІ, пригнаного з-за кордону, через «липові» документи.
Про це повідомляють у Регіональному сервісному центрі МВС у Миколаївській області.
Спроба реєстрації вказаного автомобіля провалилася двічі. Спочатку адміністратором сервісного центру була відкладена реєстрація через помилки у Договорі купівлі-продажу.
«На другий день, вже з виправленим Договором вознесенець прибув за омріяним. Але, нова халепа – Сертифікат відповідності виявився «липовим», — пишуть в МВС.
Так, до центру вже надійшло підтвердження, що за тим самим номером Сертифікат видано на іншу автівку.
Нагадаємо, на Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.
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У Вознесенську місцевому мешканцю відмовили у перереєстрації автомобіля NISSAN QASHQAІ, пригнаного з-за кордону, через «липові» документи.
Про це повідомляють у Регіональному сервісному центрі МВС у Миколаївській області.
Спроба реєстрації вказаного автомобіля провалилася двічі. Спочатку адміністратором сервісного центру була відкладена реєстрація через помилки у Договорі купівлі-продажу.
«На другий день, вже з виправленим Договором вознесенець прибув за омріяним. Але, нова халепа – Сертифікат відповідності виявився «липовим», — пишуть в МВС.
Так, до центру вже надійшло підтвердження, що за тим самим номером Сертифікат видано на іншу автівку.
Нагадаємо, на Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.