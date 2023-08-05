У п'ятницю, 4 серпня, у Миколаєві в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького організували вечір пам’яті миколаївського поета, воїна та волонтера Гліба Бабіча.

Про подію розповів бібліотекар Павло Москальов.

Миколаївський поет Гліб Бабіч був часником АТО/ООС. Згодом, після звільнення в армії він став керівником волонтерської ініціативи «‎Res_Publica. Брати по зброї»‎. Однак, після повномасштабного вторгнення РФ миколаївець знову повернувся на фронт, де загинув 28 липня минулого року.

— Ми разом з колегами прийняли рішення, що маємо віддати данину пам’яті цій непересічній людині. Згадати його як поета, — зазначає директорка Центральної міської бібліотеки Інга Хоржевська.

Працівники бібліотеки на вечорі пам’яті читали вірші поета та силами бібліотечного театру підготували театралізацію за мотивами творчості Гліба Бабіча.

— Ми з моїми молодими колегами дійшли спільної думки підготувати своєрідний перформанс, присвячений Глібу Бабічу. Під час якого лунатимуть його вірші. Й вірші його доньки, яка теж надзвичайно творча людина, Дарка Бабіч, — додала директорка бібліотеки.

Нагадаємо, Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг. Челендж проходить в рамках акції «Подаруй бібліотеці нову книгу». Організатори вважають, що зібрані книги сприятимуть зміцненню єдності серед миколаївців та подарують читачам радісний настрій і позитивні емоції, які зараз так необхідні.