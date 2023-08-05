Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводних дронів на російські кораблі. За його словами, будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога.
«Більш того — такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними», — цитує Василя Малюка пресслужба СБУ.
Очільник спецслужби підкреслив, що якщо росіяни хочуть, аби «бавовна» припинилася, вони мають залишити територіальні води України та нашу землю.
«І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», — підкреслив Малюк.
Нагадаємо, сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер «SIG», який транспортував паливо для російських військ.
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Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводних дронів на російські кораблі. За його словами, будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога.
«Більш того — такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними», — цитує Василя Малюка пресслужба СБУ.
Очільник спецслужби підкреслив, що якщо росіяни хочуть, аби «бавовна» припинилася, вони мають залишити територіальні води України та нашу землю.
«І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», — підкреслив Малюк.
Нагадаємо, сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер «SIG», який транспортував паливо для російських військ.