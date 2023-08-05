Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводних дронів на російські кораблі. За його словами, будь-яка «‎бавовна», що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога.

«‎Більш того — такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними», — цитує Василя Малюка пресслужба СБУ.

Очільник спецслужби підкреслив, що якщо росіяни хочуть, аби «‎бавовна» припинилася, вони мають залишити територіальні води України та нашу землю.

«І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», — підкреслив Малюк.

Нагадаємо, сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер «‎SIG», який транспортував паливо для російських військ.