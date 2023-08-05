У Миколаївській та Вінницькій областях вже формуються перші дві навчальні групи кандидатів у помічники ветеранів, які за кілька днів розпочнуть навчання у Центрах ветеранського розвитку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Навчання на курсі триватиме три тижні. після успішного складання іспитів, кандидати отримають відповідні сертифікати.

«‎Невдовзі розпочнуть фахове навчання у Центрах ветеранського розвитку, які створено на базах місцевих провідних ЗВО. У Вінниці — це 24 особи, у Миколаєві — 29»‎, — йдеться в повідомленні.

Після навчання триватиме працевлаштування кандидатів у сервісних офісах громад, що беруть участь в експерименті, та закріплення ветеранів за своїм помічником.

У міністерстві зазначили, що вже наприкінці серпня перші помічники розпочнуть супровід українських захисників на шляху переходу від військової служби до цивільного життя.

Нагадаємо, ще пʼять областей долучаться до експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що Закарпатська, Сумська, Київська, Полтавська та Харківська — також виявили бажання долучитися до проєкту.