Російські загарбники звозять до тимчасово окупованої території Запорізької області «гастролерів» з різних регіонів HA. Таким чином вони створюватимуть картинку під час проведення фейкових виборів.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, минулорічний досвід псевдореферендуму показав, що місцеві мешканці ігнорують «демократію» від окупантів. Тому росіяни почали звозити людей зі своєї країни для «‎гарної»‎ картинки.

— Я говорю про різні нації з різних регіонів РФ, про різні професії. Навіщо вони це роблять? Бо вони так і не можуть за півтора року погасити той спротив, який чиниться на ТОТ, а також вони готуються до фейкових виборів і їм потрібна масовка, аби показати, що начебто якісь вибори будуть проходити. Вони вже провели свій фейковий референдум, а тепер намагаються провести свої фейкові вибори, — заявив Іван Федоров.

Нагадаємо, у Росії планують 10 вересня провести «‎вибори»‎ на окупованих територіях чотирьох регіонів України. 10 вересня стане «‎Єдиним днем голосування»‎, в якому вперше візьмуть участь тимчасово окуповані Луганщина, Донеччина, Херсонщина та Запоріжжя. У цей день відбудуться додаткові вибори до Держдуми РФ.