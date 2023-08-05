Посаду виконуючого обов'язки керівника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області замість Ігоря Кузьміна обійняв Олексій Пономарьов.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті відомства.

Жодної детальної інформації про нового керівника податкової на сайті відомства не вказано.

Раніше посаду начальника ГУ ДПС України у Миколаївській області обіймав ексзаступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Ігор Кузьмін, якого призначили 14 жовтня минулого року.