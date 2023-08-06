Уряд Польщі розглядає питання повного закриття польсько-білоруського кордону для захисту країни через «вагнерівців».

Про це в інтерв’ю CNN заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

«Ми розглядаємо будь-які кроки, які будуть необхідні для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону», — розповів він.

Проте закриття кордону буде крайнім заходом, який Польща хоче уникнути. Та якщо напади й спроби дестабілізації продовжуватимуться – у Варшави не буде іншого виходу.

Яблонський наголосив, загроза з боку Білорусі є реальною, оскільки найманців ПВК «Вагнер» вже намагались проникнути на територію країни.

«Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору. Вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться», — додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у відповідь на прибуття до Білорусі найманців з російської ПВК «Вагнер» Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску.