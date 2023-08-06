Президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями на Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів.
Про це пише The New York Times.
«Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами мирного плану. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиції в міжнародних відносинах можуть допомогти з поверненням українських дітей, які були насильно депортовані до Росії, з поверненням наших солдатів, як військових, так і цивільних полонених», — сказав Володимир Зеленський своїм дипломатам перед початком саміту в Саудівській Аравії.
Пріоритетом номер один, за його словами, є дати світові зрозуміти, що будь-яке завершення війни, яке залишить контроль Росії над значною частиною України, буде слугувати лише прелюдією до більшого насильства.
«Сила наших воїнів на фронті значною мірою є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами», — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.
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Президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями на Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів.
Про це пише The New York Times.
«Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами мирного плану. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиції в міжнародних відносинах можуть допомогти з поверненням українських дітей, які були насильно депортовані до Росії, з поверненням наших солдатів, як військових, так і цивільних полонених», — сказав Володимир Зеленський своїм дипломатам перед початком саміту в Саудівській Аравії.
Пріоритетом номер один, за його словами, є дати світові зрозуміти, що будь-яке завершення війни, яке залишить контроль Росії над значною частиною України, буде слугувати лише прелюдією до більшого насильства.
«Сила наших воїнів на фронті значною мірою є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами», — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.