Президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями на Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів.

Про це пише The New York Times.

«Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами мирного плану. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиції в міжнародних відносинах можуть допомогти з поверненням українських дітей, які були насильно депортовані до Росії, з поверненням наших солдатів, як військових, так і цивільних полонених», — сказав Володимир Зеленський своїм дипломатам перед початком саміту в Саудівській Аравії.

Пріоритетом номер один, за його словами, є дати світові зрозуміти, що будь-яке завершення війни, яке залишить контроль Росії над значною частиною України, буде слугувати лише прелюдією до більшого насильства.

«Сила наших воїнів на фронті значною мірою є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.