У ще дев’яти населених пунктах Донецької області, розташованих поблизу районів ведення бойових дій, проведуть примусову евакуацію дітей.
Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За повідомленням, рішення на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили після розгляду відповідного звернення Донецької обласної військової адміністрації.
Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське і Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію й російські обстріли звідти буде примусово евакуйовано 130 дітей, кажуть у міністерстві.
«Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають», — додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, з 1 червня в семи населених пунктах Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей.
Загалом, станом на червень, від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини.
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У ще дев’яти населених пунктах Донецької області, розташованих поблизу районів ведення бойових дій, проведуть примусову евакуацію дітей.
Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За повідомленням, рішення на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили після розгляду відповідного звернення Донецької обласної військової адміністрації.
Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське і Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію й російські обстріли звідти буде примусово евакуйовано 130 дітей, кажуть у міністерстві.
«Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають», — додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, з 1 червня в семи населених пунктах Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей.
Загалом, станом на червень, від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини.