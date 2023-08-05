На окупованому росіянами острові Джарилгач вже п'ять днів палає найцінніша степова ділянка в національному природному парку.

Про це повідомляє громадська організація «Українська Природоохоронна Група» (UNCG).

Палаюча частина степу є зоною абсолютної заповідності, де обмежене навіть відвідування людьми. Там зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних степових тварин.

«Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова», — вважають екологи.

В організації додають, що саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році — за 35 років до створення національного парку. Також саме тут концентрується найбільша кількість копитних, що живуть на острові Джарилгач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники облаштували на острові Джарилгач, що в Херсоньскій області, військовий полігон та з'єднали острів із материком.