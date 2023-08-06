Президент Володимир Зеленський обіцяє наступного тижня продовження роботи з очищення державних інституцій.

Про це стало відомо з його звернення, 5 серпня.

— ‎Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну, — заявив він.

Володимир Зеленський наголосив, що старих форматів більше не буде.

— Тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Хоч би ким людина була - чи то «‎воєнкомом»‎, чи то депутатом, чи то посадовцем - кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде, — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями на Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів.