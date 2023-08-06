Збройні сили протягом доби знищили ще 590 російських загарбників, 5 танків та 22 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 249700 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4237 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,

артилерійських систем – 4965 (+22) од,

РСЗВ – 705 (+1) од,

засоби ППО ‒ 466 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),

крилаті ракети ‒ 1359 (+12),

кораблі /катер ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 734 (+4).

Раніше повідомлялося, що російські війська за ніч завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».