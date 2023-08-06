Збройні сили протягом доби знищили ще 590 російських загарбників, 5 танків та 22 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що російські війська за ніч завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».
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Збройні сили протягом доби знищили ще 590 російських загарбників, 5 танків та 22 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що російські війська за ніч завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».