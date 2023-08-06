Знищені будівлі і техніка вартістю 26 мільйонів гривень, неотриманий прибуток — не менше 30 мільйонів — такі збитки завдали російські обстріли миколаївському сільськогосподарському підприємству у селі Українка.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Постійні обстріли села і господарства почалися 12-го березня 2022-го року, говорить керівниця підприємства Людмила Голуб. Від того ж дня припинилося постачання електроенергії до села. А коли обстріли посилилися, люди почали виїздити.

— В самий такий пік обстрілів — це вже червень, липень, серпень — у нас у селі проживали лише дев'ятеро людей, це на все село. А до початку бойових дій у нас було 1200 всього населення, — розповідає жінка.

Однак господарство продовжувало працювати. Шукали різні варіанти, як вивезти худобу. Вона розповідає, що ніхто не погоджувався їхати, щоб вивезти корів, адже село постійно обстрілювали.

— Мабуть, найважчий для нас день був, коли до нас приїхали фури вантажитись коровами, ну і влупили, як могли – побили фури, побили все, що могли. Ми сиділи під стіночками перелякані. Ось це таке найстрашніше. Цього дня загинув ще наш головний інженер, — пригадує завідувач господарської частини Олександр Голобор.

Через те, що село і поля перебували у зоні бойових дій, каже Людмила Голуб, у 2022 році не змогли отримати державну дотацію. Сподіваються на допомогу держави у 2023-му. А поки відновлюють виробництво власними силами. Один з тракторів, на яких працюють, зібрали з двох інших, які пошкоджені обстрілами.

— Хоч щось, але є. Воно робоче і воно їде. Це найголовніше. У полях прибирає, міжрядку робить, — каже тракторист підприємства Сергій Бугієр.

Раніше повідомлялося, що близько 270 тисяч гектарів полів на Миколаївщині цього року не будуть засіяні через бойові дії, які проходили в області. Проте інші придатні до посівної терени Миколаївщини вже обробляються.