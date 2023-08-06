Президент України Володимир Зеленський у День Повітряних сил Збройних сил України оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з військовими, а також узяв участь у погашенні поштового набору «Винищувачі зла».

Як повідомляється на сайті президента, глава держави заслухав доповідь про роботу та можливості комплексів Patriot і IRIS-T, які Україна отримала від партнерів.

Зеленський оглянув штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 і МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують. Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ці літаки були модернізовані для використання озброєння, що надається партнерами, зокрема ракет класу «повітря – поверхня» ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM.

Президенту також продемонстрували роботу переданого Україні Чехією симулятора з підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16.

Військовослужбовці Повітряних сил під час спілкування з главою держави представили йому шолом пілота як символ віри в те, що найближчим часом Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Президент оцінив такий подарунок і наголосив, що працюватиме для отримання Україною винищувачів.

Крім того, Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Микола Олещук взяли участь у погашенні поштової марки та конверта «Винищувачі зла», які «Укрпошта» випустила до Дня Повітряних Сил.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський обіцяє наступного тижня продовження роботи з очищення державних інституцій.