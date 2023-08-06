У Миколаєві пройшла виставка тварин, завдяки якій новий дім знайшли 49 безпритульних котів та собак.

Захід проводили у Каштановому сквері. Учасниками виставки стали тварини з Миколаєва та Херсона. Всі вони оброблені від паразитів, вакциновані та стерилізовані.

Нові госпдарі тепер є у 17 кошенят, 30 цуценят і 2 дорослих собак.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич подякував всім містянам, які прийшли на виставку і забрали додому тварин.

Також він нагадав, що обрати кота чи собаку можна і на КП «Центр захисту тварин».

Нагадаємо, що співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.

Також повідомлялося, що під час війни більшість запитів з проханням допомогти в евакуації тварин гуманістичний рух UAnimals отримує саме від українських військових.