За тиждень, з 31 липня по 7 серпня, на Миколаївщині піротехніки обстежили 20 гектарів замінованих територій та знизили 167 боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, загалом, піротехнічними підрозділами ДСНС Миколаївського гарнізону, шляхом штучного підриву, вилучено та знищено 18 380 вибухонебезпечних предметів на території області.

Нагадаємо, на Миколаївщині водолази-сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили майже 20 гектарів водної акваторії, вилучили та знищили 79 боєприпасів.