За тиждень, з 31 липня по 7 серпня, на Миколаївщині піротехніки обстежили 20 гектарів замінованих територій та знизили 167 боєприпасів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Так, загалом, піротехнічними підрозділами ДСНС Миколаївського гарнізону, шляхом штучного підриву, вилучено та знищено 18 380 вибухонебезпечних предметів на території області.
Нагадаємо, на Миколаївщині водолази-сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили майже 20 гектарів водної акваторії, вилучили та знищили 79 боєприпасів.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
За тиждень, з 31 липня по 7 серпня, на Миколаївщині піротехніки обстежили 20 гектарів замінованих територій та знизили 167 боєприпасів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Так, загалом, піротехнічними підрозділами ДСНС Миколаївського гарнізону, шляхом штучного підриву, вилучено та знищено 18 380 вибухонебезпечних предметів на території області.
Нагадаємо, на Миколаївщині водолази-сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили майже 20 гектарів водної акваторії, вилучили та знищили 79 боєприпасів.