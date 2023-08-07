На грецькому острові Корфу арештували 60-річного чоловіка за підозрою в участі у злочинній організації та фінансові злочини.

Про це, як пише «Європейська правда», заявила грецька поліція.

Зазначають, що підозрюваний, якого італійська поліція назвала Вінченцо Ла Порта, переховувався від правосуддя з 2012 року. Міністерство внутрішніх справ Італії внесло його до списку найнебезпечніших втікачів через свої зв’язки зі злочинним угрупуванням «Каморра» в Італії.

Італійська поліція не уточнила дату арешту, але повідомила, що офіцери заблокували Вінченцо Ла Порту, коли він їхав вулицею Корфу на моторолері. Інформують, що затриманий утримуватиметься під вартою, поки колегія суддів апеляційного суду не винесе рішення щодо запиту на екстрадицію, який, як пише видання, майже напевно задовольнять.

Повернувшись додому, Вінченцо Ла Порта має відбути тюремне ув’язнення терміном на 14 років і чотири місяці. Його заочно засудили за участь у злочинній організації, ухиленнях від сплати податків та шахрайство.

Примітно, що чоловіка вдалося затримати завдяки тому, що його помітили на фото футбольних вболівальників у ресторані на острові Корфу, які святкували завоювання неаполітанським клубом «Наполі» титулу чемпіона Італії.

«Його зрадила пристрасть до футболу та команди «Наполі». Ла Порта не зміг втриматися від святкування її успіху», — йдеться в заяві поліції.

За словами власника ресторану на острові Корфу, Вінченцо Ла Порта працював у нього помічником шеф-кухаря протягом останнього місяця або близько того.

Нагадаємо, у 2021 році італійські правоохоронці змогли знайти колишнього члена мафії Марка Ферена Клода Бьяра завдяки його кулінарному шоу на YouTube. Чоловік ховався аж у Домініканській Республіці.