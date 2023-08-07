У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, із 28 липня до 3 серпня народилося 43 дитини.

У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ зʼявилися 28 хлопчиків та 15 дівчаток.

Нагадаємо, у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

Раніше начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менш ніж триста пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.