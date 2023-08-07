У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, із 28 липня до 3 серпня народилося 43 дитини.
У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ зʼявилися 28 хлопчиків та 15 дівчаток.
Нагадаємо, у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.
Раніше начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менш ніж триста пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.
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У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, із 28 липня до 3 серпня народилося 43 дитини.
У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ зʼявилися 28 хлопчиків та 15 дівчаток.
Нагадаємо, у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.
Раніше начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менш ніж триста пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.