Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Так, спецпризначенці знищили підрозділ ракетних військ окупантів на лівобережжі Херсонщини.
«Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону «Шаман», просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські удари по мостах на критично важливих російських наземних комунікаційних лініях на межі Криму та Херсонської області є частиною кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступних операцій. Це має створити значні збої в логістиці окупантів та ймовірність затримок та заторів.
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Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Так, спецпризначенці знищили підрозділ ракетних військ окупантів на лівобережжі Херсонщини.
«Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону «Шаман», просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські удари по мостах на критично важливих російських наземних комунікаційних лініях на межі Криму та Херсонської області є частиною кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступних операцій. Це має створити значні збої в логістиці окупантів та ймовірність затримок та заторів.