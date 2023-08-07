Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Так, спецпризначенці знищили підрозділ ракетних військ окупантів на лівобережжі Херсонщини.

«‎Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону «‎Шаман»‎, просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу»‎, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські удари по мостах на критично важливих російських наземних комунікаційних лініях на межі Криму та Херсонської області є частиною кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступних операцій. Це має створити значні збої в логістиці окупантів та ймовірність затримок та заторів.