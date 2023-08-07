Жителя Баштанського району, що на Миколаївщині, підозрюють у незаконній вирубці дерев у захисному лісництві біля Снігурівки.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської окружної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що чоловік своїми діями завдав шкоди довкіллю на понад 110 тисяч гривень.

«За даними слідства, підозрюваний, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснив незаконну порубку дерев породи «ясен», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».