З російського полону 7 серпня повернули ще 22 українських захисників. Це – військові ЗСУ, які захищали Україну на різних напрямках.

Серед визволених – два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

— Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені, – зазначив він.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Нагадаємо, що 6 липня з російського полону повернулися 47 українських бійців, зокрема двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону.