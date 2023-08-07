Діти з Херсонщини, які постраждали під час ворожих обстрілів та чиї будинки були понівечені внаслідок підриву Каховської ГЕС вирушили на відпочинок до Польщі.

Як зазначають у Херсонській ОВА, діти проходитимуть курс реабілітації у селищі Мале Ціхе протягом двох тижнів.

«Таке запрошення діти отримали від Міжнародної благодійної організації «Міжнародного благодійного фонду «Шанс на нове життя», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїздка — терапевтична. Так, діти, які зазнали травм зможуть відновитися, поспілкуватися із психологами, позбутися тривожності та стресів, подолати страхи та відновити своє ментальне здоров’я.

Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність. Центр надає комплексну соціальну, психологічну, правову, медичну й інші види допомоги та послуги дітям — потерпілим та свідкам у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством.

Так, Миколаїв став другим містом в Україні, де відкрився центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками.