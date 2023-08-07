Для захисників українського неба ввели нову відзнаку — «Хрест Повітряних Сил».
Про це повідомляє Military Media Center.
Медаллю «Хрест Повітряних Сил» будуть нагороджувати військовослужбовців та працівників Повітряних Сил Збройних Сил України за:
- бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;
- високі особисті досягнення у службовій діяльності;
- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.
Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів.
Зазначається, що у разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака «Зоря» жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі.
«Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація — це ангели-охоронці нашого неба. Це Сили, внесок яких в Перемогу визначається тисячам збитих ракет, дронів та знищених окупантів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що до дня Сил спеціальних операцій, який відзначають в Україні 29 липня, Міністерство оборони України презентувало нову нагороду – медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».
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Для захисників українського неба ввели нову відзнаку — «Хрест Повітряних Сил».
Про це повідомляє Military Media Center.
Медаллю «Хрест Повітряних Сил» будуть нагороджувати військовослужбовців та працівників Повітряних Сил Збройних Сил України за:
- бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;
- високі особисті досягнення у службовій діяльності;
- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.
Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів.
Зазначається, що у разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака «Зоря» жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі.
«Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація — це ангели-охоронці нашого неба. Це Сили, внесок яких в Перемогу визначається тисячам збитих ракет, дронів та знищених окупантів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що до дня Сил спеціальних операцій, який відзначають в Україні 29 липня, Міністерство оборони України презентувало нову нагороду – медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».