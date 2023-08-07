Для захисників українського неба ввели нову відзнаку — «Хрест Повітряних Сил».

Про це повідомляє Military Media Center.

Медаллю «Хрест Повітряних Сил» будуть нагороджувати військовослужбовців та працівників Повітряних Сил Збройних Сил України за:

- бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;

- високі особисті досягнення у службовій діяльності;

- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів.

Зазначається, що у разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака «Зоря» жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі.

«Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація — це ангели-охоронці нашого неба. Це Сили, внесок яких в Перемогу визначається тисячам збитих ракет, дронів та знищених окупантів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що до дня Сил спеціальних операцій, який відзначають в Україні 29 липня, Міністерство оборони України презентувало нову нагороду – медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».