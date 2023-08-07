Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів з групами крові 1-, 2-, 3-, а також 4 з будь-яким резус-фактором.

Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі в Facebook.

Ці групи наразі є найбільш потрібними, але донорів з іншими групами та резусами теж обов'язково приймуть.

Адреса станції: провулок Радіо, 2.

Часи прийому: з 8:00 до 13:00. З собою мати паспорт.

Крім того, організація ДонорUA надає рекомендації щодо того, як безпечно здати кров.

«Зареєструйся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров. Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів», — зазначає організація.

Як відомо, по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Як відомом, від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.