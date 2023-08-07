Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів з групами крові 1-, 2-, 3-, а також 4 з будь-яким резус-фактором.
Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі в Facebook.
Ці групи наразі є найбільш потрібними, але донорів з іншими групами та резусами теж обов'язково приймуть.
Адреса станції: провулок Радіо, 2.
Часи прийому: з 8:00 до 13:00. З собою мати паспорт.
Крім того, організація ДонорUA надає рекомендації щодо того, як безпечно здати кров.
«Зареєструйся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.
Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів», — зазначає організація.
Як відомо, по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Як відомом, від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів з групами крові 1-, 2-, 3-, а також 4 з будь-яким резус-фактором.
Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі в Facebook.
Ці групи наразі є найбільш потрібними, але донорів з іншими групами та резусами теж обов'язково приймуть.
Адреса станції: провулок Радіо, 2.
Часи прийому: з 8:00 до 13:00. З собою мати паспорт.
Крім того, організація ДонорUA надає рекомендації щодо того, як безпечно здати кров.
«Зареєструйся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.
Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів», — зазначає організація.
Як відомо, по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Як відомом, від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.