На узбережжя Миколаївської області під час шторму в морі винесло чергову морську міну.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Наразі місце виявлення небезпечного предмету обмежено в людському доступі. Над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони. Шляхом контрольованого підриву міну знищено.
В командуванні нагадують, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.
«З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський «сюрприз», часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя», — йдеться в повідомленні командування.
Нагадаємо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін – частина з них здетонувала.
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На узбережжя Миколаївської області під час шторму в морі винесло чергову морську міну.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Наразі місце виявлення небезпечного предмету обмежено в людському доступі. Над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони. Шляхом контрольованого підриву міну знищено.
В командуванні нагадують, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.
«З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський «сюрприз», часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя», — йдеться в повідомленні командування.
Нагадаємо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін – частина з них здетонувала.