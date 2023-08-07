В тимчасово окупованому Маріуполі у будівлі, куди раніше росіяни звозили трупи, відкрили магазин.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на місцеві пабліки окупованого росіянами міста.

Продуктовий магазин відкрили у Лівобережному районі окупованого Маріуполя. Саме цю будівлю, під час окупації міста, росіяни перетворили на імпровізований «морг».

«Тисячі вбитих ними ж маріупольців, чиї тіла були не поховані під руїнами будинків, у парках чи дворах, загарбники звозили у це місце. Морг було ліквідовано у серпні 2022 року. А через рік у будівлі облаштували супермаркет і тепер тут зберігають продукти харчування. Російський цинізм, просто бізнес та відсутність й натяку на мораль. Повна зневага до тисяч вбитих маріупольців та родин, які втратили рідних», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти перетворюють завод «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу. Загарбники ремонтують укріплення на підприємстві, що колись діяло.