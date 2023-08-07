З 5 липня запрацювала всеукраїнська кампанія ментального здоровʼя «Ти як?», котра надає жителям психологічну підтримку.

Про це на брифінгу повідомила регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» Руслана Омелянчук, передає кореспондент «НикВести».

Вона розповіла, що дуже багато захворювань повʼязані з психоемоційним станом. Це впливає на прояв багатьох захворювань таких, як гіпертонія, цукровий діабет, зниження імунітету та відповідно ризик інфекційних захворювань.

— Війна — це найгірше, що могло статися з нами всіма. Багато людей пережили втрату близької людини, окупацію, втратили все що мали, багато жінок чекає на своїх чоловіків з фронту, таким людям потрібна психологічна підтримка і допомога. Є люди, які навіть не визнають того, що в них є ознаки психічних порушень. Коли в людини болить серце чи голова вона іде до сімейного лікаря, тому що це такі захворювання, які не можна відкладати, а ментальні — це як бомба сповільненої дії. Ці проблеми невидимі, але з часом проявляються. Тому краще це профілактувати, а ніж потім лікувати, — сказала Руслана Омелянчук.

Як відомо, по всім міністерствам іде навчання спеціалістів. В Миколаївській області навчання пройшли 784 медичних працівники. Вони освоїли п'ятиденний курс — як правильно надавати психологічну допомогу.

— Там є певний алгоритм дії по якому ми бачимо, як нам потрібно діяти з людиною в тих чи інших ситуаціях. Коли лікар спілкується з пацієнтом, чітко розуміє — це психосоматичне захворювання чи ні та далі вже скеровує пацієнта, — додала координаторка програми.

Також вона повідомила, що програма передбачає надання психологічної підтримки та допомоги в школах, університетах, лікарнях, поліції та ДСНС.

Як повідомлялось раніше, кампанія ментального здоровʼя «Ти як?» спрямована на розвиток здатності психіки відбивати атаки стресових чинників і подолання стереотипів, які заважають звернутися за психологічною допомогою.