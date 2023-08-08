Близько 2-ї години ночі 8 серпня миколаївські патрульні доправили вагітну жінку, яка от-от мала народити, до пологового будинку.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Миколаївщини.

Зазначається, що вночі інспектори Сергій Кузьменков та Віталій Ілляшенко отримали повідомлення про порушення тиші на вулиці Білій.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори помітили чоловіка та вагітну жінку, які поспішали до лікарні, але не знали, як туди дістатися через комендантську годину. Діяти треба було оперативно, бо в жінки вже відійшли води і вона от-от мала народити дитя.

Патрульні одразу запросили подружжя до службового авто та за декілька хвилин доставили породіллю до лікарні.

Невдовзі інспектори дізналися, що на світ з’явився здоровий хлопчик.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з початку повномасштабної війни вперше провели аеромедичну евакуацію для донорського серця. Його отримав 15-річний Максим з Врадіївки Миколаївської області.