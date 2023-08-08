Міжнародні аудиторські компанії перевірять роботу миколаївських підприємств та дослідять, як витрачаються кошти на відновлення Миколаєва.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

Він нагадав, що місто співпрацює з Антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Саме тому депутати Миколаївської міської ради передали функцій замовника Агенції відновлення та розвитку інфраструктури України та Миколаївській ОВА по будівництву та реконструкції п’ятьох навчальних закладів міста.

За словами Олександра Сєнкевича, це допоможе створити прозору систему використання державних коштів та допомоги закордонних партнерів.

— Ми є членами Європейської антикорупційної ініціативи. Зараз ще багато антикорупційних ініціатив буде впроваджуватись в управління, в тому числі і в закупівлі. Буде проводитись аудит на великих підприємствах. Це буде не просто аудит Держаудитслужби. Це будуть аудиторські компанії зі світовим ім’ям. Окрім того, кошти, які надсилаються нам з державної субвенції, будуть використовуватись Державною агенцією з відновлення, — розповів він.

Раніше повідомлялося, що миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса, зруйнований внаслідок ракетного удару російських терористів, буде відновлено зі збереженням його автентичного вигляду. Як повідомлялось ще в березні, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

Також повідомлялося, що Австралія отримала запит від Києва на допомогу у відбудові поруйнованих війною Миколаївщини та Херсонщини.

Раніше Данія відгукнулася на пропозицію президента Володимира Зеленського та погодилася допомогти Україні з відновленням Миколаєва. Відповідну заяву зробила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.