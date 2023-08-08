З 8 по 18 серпня на Львівщині організовано дитячий табір відновлення «Рух» для 40-ка дітей з населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини, наближених до зони активних бойових дій.

У програмі передбачено відпочинок, побудований на поєднанні з природою, творчістю і пізнанням себе, повідомили у Миколаївській ОВА.

Дитячий табір організували за підтримки Благодійного фонду «Голоси дітей» та Миколаївської обласної військової адміністрації — Громадська організація «Платформа ініціатив Теплиця».

«На дітей очікує 10 днів незабутніх пригод, заповнених різними майстер-класами, командними спортивними іграми, музичними терапіями, плаванням у басейні та катанням на тюбінговій трасі, а також, вечори, заповнені танцями, розвагами та фарбами Холлі», — йдеться у повідомленні.

Також до плану заходів входить екскурсія до озера Синевир, відвідування музичного фестивалю КультФест «Опір» в мальовничому місті Сколе та прогулянки пішими тропами в гори. Все це для того, аби діти отримали неймовірні враження та зарядилися позитивною енергією.

Як повідомляється, від ГО «Restore and Inspire» кожній дитині було вручено пакунок, до складу якого увійшли харчові продукти, питна вода в дорогу, засоби особистої гігієни, канцтовари та футболки.

Нагадаємо, діти з Херсонщини, які постраждали під час ворожих обстрілів та чиї будинки були понівечені внаслідок підриву Каховської ГЕС вирушили на відпочинок до Польщі.