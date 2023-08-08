Журналіст із Люксембургу Мішель Мертен проїхав понад дві тисячі кілометрів на велосипеді, щоб зібрати гроші для українських волонтерів та ЗСУ.

Активіст організував благодійний велотур від початку липня, і вже доїхав до Вінниці, повідомляє Вінницька міськрада.

Також чоловік допомагає розвивати харківський проєкт, який займається пакуванням сухпайків, і підтримує реабілітаційний центр для дітей в Карпатах.

Про свій велотур Мішель Мертен пише у власному блозі. Чоловік розповів, що цього літа планував велотур до Стамбула. Але у грудні минулого року йому запропонували супроводжувати громадську організацію «LUkraine asbl» в автоколоні з Люксембургу в Україну.

6 червня журналіст доїхав до Вінниці, де його зустріли велосипедисти з міської та обласної спортивних шкіл, кажуть у міськраді.

Маршрут до Вінниці пролягав через Люксембург, Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прагу, Освенцим, Краків, Львів, Івано-Франківськ, Бар.

У своєму наплічнику чоловік возить різні прапори — Німеччини, Люксембургу, Польщі, Чехії та інших країн. А український — пов’язав собі на плечі.

— Україна — чудова країна, і тут живуть чудові люди. На мою думку, Люксембург має тісні і довгі відносини з Україною, в нас схожа історія. 10 травня 1944 року Люксембург був окупований нацистами. Тому для нас 10 травня має таке ж значення, як для українців 24 лютого. Люксембург став однією з країн, які одразу почали допомагати Україні з амуніцією, — розповів Мішель Мертен.

Організація LUkraine asbl, якій донатить Мішель Мертен, допомагає українським біженцям з житлом та вивченням мови, передає гуманітарну допомогу, автівки для рятувальників, турнікети для медиків та інші необхідні речі, а також інформує про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що 10-річна волонтерка з Японії приїхала до Миколаєва, щоб підтримати українських дітей.