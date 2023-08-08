Згідно з дослідженням, проведеним міжнародною неурядовою організацією Ground Truth Solutions спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Open Space Works Cooperative, понад половина людей, які отримували гуманітарну допомогу в Україні, виявили потребу в додатковій підтримці.

Про це повідомляють в компанії «Open Space Works Cooperative».

За даними дослідження, 55% опитаних отримали гуманітарну допомогу або послуги протягом часу з початку повномасштабної війни. При цьому, також 55% респондентів заявили, що вони потребують додаткової допомоги. Аналіз включав глибокі інтерв'ю та фокус-групи з різними віковими категоріями, включаючи молодь, дорослих та старших людей, з різних регіонів України.

Порівняно з минулим роком, упродовж зими 2023 року більше людей отримали грошову або ваучерну допомогу, що свідчить про стійкість і адаптивність гуманітарних організацій, які працюють на місцях.

Найчастіше допомоги потребують старші люди, яким складно отримати доступ до такої підтримки з огляду на різні обставини. Також 89% ВПО, які отримували допомогу частіше, ніж інші категорії осіб (94% проти 68%) узагалі зазначали, що отримана допомога не задовольняла всі необхідні потреби.

— Міжнародні організації, які мають досвід роботи в гуманітарних кризах, часто послуговуються протоколами, які не відповідають українським реаліям. Важливо, щоб ті, хто планують і впроваджують програми гуманітарної допомоги, мали хороший зворотний зв'язок. Ті ж, хто отримує допомогу, хочуть знати, які ресурси доступні в їхніх громадах і як вони можуть впливати на їх розподіл. Це, своєю чергою, підвищує згуртованість громади, довіру до надавачів гуманітарної допомоги, а отже, її якість буде зростати, – зазначає керуюча партнерка Open Space Works Cooperative Мар’яна Завійська.

Експерти провели 18 фокус-груп і 26 глибинних інтерв’ю з тими, хто отримував і хто надавав гуманітарну допомогу у громадах Київської, Чернігівської та Чернівецької областей, а також місті Миколаїв у трьох вікових групах: молодь (18-30 років), дорослі (31-59 років) і старші люди (60+).

Критичною проблемою залишається брак прозорості щодо розподілу гуманітарної допомоги. Люди в Україні не мають достатньо інформації щодо умов гуманітарного фінансування, вони прагнуть знати, в які регіони спрямована допомога, хто і як зможе її отримати. Окрім того, три чверті респондентів дослідження не знали, як надати відгук чи поскаржитися на якість отриманої допомоги й лише 7% людей це зробили.

— Для більшості людей в Україні, окрім тих, що живуть на Сході, це був перший досвід отримання гуманітарної допомоги. Якщо порівнювати з іншими країнами, вони оцінюють надання гуманітарної допомоги досить позитивно й мають менше очікувань, ніж респонденти опитувань GTS в інших кризових контекстах. Водночас не завжди гуманітарна допомога відповідала потребам людей. У дослідженні ми з’ясували: часто люди не знали, кому надати зворотний зв'язок, не знали, як це зробити, – каже програмна менеджерка Croud Truth Solutions Ріке Вінгерлінґ.

Враховуючи досвід респондентів, дослідники підготували низку рекомендацій від громад і гуманітарних організацій для надання допомоги:

краще адаптувати гуманітарне реагування до потреб людей, особливо в контексті майбутньої зими;

зробити допомогу більш інклюзивною для вразливих груп населення;

забезпечити проактивне інформування та диверсифікувати канали комунікації;

бути прозорими щодо ухвалення рішень;

пріоритет наданню допомоги з першого разу, замість того, щоб покладатися на механізми зворотного зв'язку;

локалізувати координацію допомоги у співпраці з місцевими організаціями;

розширювати можливості місцевих організацій та волонтерських груп, залучаючи їх до ухвалення рішень;

спростити доступ до фінансування для місцевих організацій.

Раніше повідомлялось, що уряд подовжив термін подачі заяв на допомогу постраждалим від затоплень Миколаївщини та Херсонщини.