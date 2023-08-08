Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що на Бахмутському напрямку захисники України тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки Донеччини.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — йдетьс у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Раніше повідомлялося, що після прориву першої лінії оборони ворога українські військові мають певний успіх на півдні.