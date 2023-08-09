З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 620 осіб. Лише за останню добу, 8 серпня, українські захисники ліквідували 820 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також, ворог втратив 8 танків, 12 бойових броньованих машин і 17 артилерійських систем.

Загалом, з початку повномасштабної війни російська армія втратила у техніці

танків — 4262 (+8)

бойових броньованих машин — 8290 (+12)

артилерійських систем — 5013 (+17)

РСЗВ — 711 (+2)

засоби ППО — 469 (+1)

літаків — 315 (+0)

вертольотів — 312 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4175 (+17)

крилаті ракети — 1377 (+0)

кораблі/катери — 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 7479 (+19)

спеціальна техніка — 742 (+5)

Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.