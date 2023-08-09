З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 620 осіб. Лише за останню добу, 8 серпня, українські захисники ліквідували 820 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також, ворог втратив 8 танків, 12 бойових броньованих машин і 17 артилерійських систем.
Загалом, з початку повномасштабної війни російська армія втратила у техніці
Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
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З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 620 осіб. Лише за останню добу, 8 серпня, українські захисники ліквідували 820 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також, ворог втратив 8 танків, 12 бойових броньованих машин і 17 артилерійських систем.
Загалом, з початку повномасштабної війни російська армія втратила у техніці
Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.