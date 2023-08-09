На дні річок та на полях Миколаївщини сапери знаходять безліч різноманітних мін та снарядів, а також авіаційні бомби та небезпечні залишки ракет.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Серед розміновувачів Миколаївщини і водолаз-сапер Володимир Бузун. Тридцятирічний фахівець опанував цю професію у 2016 році. Після чого очищував водні акваторії від вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Зокрема піротехнічні розрахунки працювали на Кінбурнському півострові, де ще з тих часів під водою залишилась значна кількість боєприпасів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну систематично Володимиру Бузуну доводилось працювати в Миколаєві, куди «прилітало» ледь не щодня, а відколи звільнили населені пункти області, то виїжджають хлопці в переважній більшості до Баштанського та Миколаївського районів області.

— Працювати доводилось з абсолютно різними боєприпасами. У нас є заміновані поля, де зустрічаються протипіхотні й протитанкові міни, міни-пастки, плюс касетні боєприпаси, в яких є механізм самознищення і вони б мали спрацювати, але буває й так, що спрацьовують через тривалий час. Все це несе додаткову небезпеку. Є також мінометні міни, артилерійські снаряди, авіаційні бомби, небезпечні залишки ракет - тобто вся лінійка боєприпасів. Процес розмінування акваторій також складний. Тут є низка важливих факторів: погана видимість під водою, а необхідно правильно ідентифікувати виявлений боєприпас та прийняти рішення про можливість транспортування його на суходіл, якщо ні, то знищити на місці — у воді; наявність течії й хвиль, замуленість дна - все це впливає на роботу водолаза і вимагає від нього уваги і професіоналізму. Але ми удосконалюємось, постійно вчимося, застосовуємо сучасні засоби для виявлення боєприпасів, що суттєво нам допомагає в роботі, — розповідає Володимир Бузун.

Раніше повідомлялося, що миколаївські фахівці з підводного розмінування отримали від естонських благодійників водонепроникний металошукач, який використовується у розмінуванні підводної акваторії в межах області.