У рамках збору нового врожаю українські аграрії намолотили майже 16,6 мільйонів тонн зерна. Найбільше зібрали у Миколаївській та Одеській областях.
Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.
— Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям, — сказав він.
Денис Шмигаль наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти, які задіяні у перевезенні зернових. Також Україні потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною спроможністю.
Також він розповів про результати кредитної програми «Доступні кредити 5-7-9%». У січні-липні держава видала 27,6 мільярдів гривень кредитних коштів аграріям.
— Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тисяч аграрних підприємств України отримали 45,5 мільярдів гривень банківських кредитів. Серед учасників держпрограм лідирують аграрії Вінниччини, Одещини та Київщини, — розповів Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що за прогнозами Мінагрополітики, у сезоні 2023 року загальний валовий збір зернових та зернобобових культур може становити 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у попередньому сезоні.
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У рамках збору нового врожаю українські аграрії намолотили майже 16,6 мільйонів тонн зерна. Найбільше зібрали у Миколаївській та Одеській областях.
Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.
— Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям, — сказав він.
Денис Шмигаль наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти, які задіяні у перевезенні зернових. Також Україні потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною спроможністю.
Також він розповів про результати кредитної програми «Доступні кредити 5-7-9%». У січні-липні держава видала 27,6 мільярдів гривень кредитних коштів аграріям.
— Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тисяч аграрних підприємств України отримали 45,5 мільярдів гривень банківських кредитів. Серед учасників держпрограм лідирують аграрії Вінниччини, Одещини та Київщини, — розповів Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що за прогнозами Мінагрополітики, у сезоні 2023 року загальний валовий збір зернових та зернобобових культур може становити 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у попередньому сезоні.