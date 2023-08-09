У рамках збору нового врожаю українські аграрії намолотили майже 16,6 мільйонів тонн зерна. Найбільше зібрали у Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.

— Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям, — сказав він.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти, які задіяні у перевезенні зернових. Також Україні потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною спроможністю.

Також він розповів про результати кредитної програми «Доступні кредити 5-7-9%». У січні-липні держава видала 27,6 мільярдів гривень кредитних коштів аграріям.

— Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тисяч аграрних підприємств України отримали 45,5 мільярдів гривень банківських кредитів. Серед учасників держпрограм лідирують аграрії Вінниччини, Одещини та Київщини, — розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що за прогнозами Мінагрополітики, у сезоні 2023 року загальний валовий збір зернових та зернобобових культур може становити 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у попередньому сезоні.