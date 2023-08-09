У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що затримано диверсанта, який нібито визнав свою причетність до червневого вибуху газопроводу в селищі Кореїз в окупованому Криму.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РИА Новости.

Зазначається, що силовики затримали громадянина Росії, який 23 червня «за завданням українських спецслужб підірвав газопровід» у кримському селищі Кореїз.

Повідомляють, що затриманий «дав зізнавальні свідчення». Крім того, у нього нібито знайшли два кг вибухівки.

ФСБ РФ завела справу за статтею про теракт.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони країни-агресорки заявило про знищення вночі у Криму 13 нібито українських безпілотників.

Раніше, уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.

Повідомлялося, що дрони також атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.

Також, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна нібито атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.