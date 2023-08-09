У Миколаївську лікарню №3, на замовлення Міністерства охорони здоров'я доставили новий комп'ютерний томограф «Revolution Maxima» на основі штучного інтелекту.

Як повідомили у Миколаївській міськраді, вартість нової техніки складає майже 15 мільйонів гривень.

Там наголосили, що проведення обстежень на новому томографі буде безкоштовним, однак, виключно за призначенням лікаря. Витрати на обслуговування техніки відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України за Програмою медичних гарантій.

«‎Наразі комп’ютерний томограф змонтовано у приміщенні приймального відділення лікарні та вже найближчим часом буде проведено роботу з його тестування та введення в експлуатацію, приймати пацієнтів на апараті лікарня зможе після отримання ліцензії на його експлуатацію»‎, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що миколаївська міська лікарня №1 оголосила тендер на придбання лазерної хірургічної офтальмологічної системи з технологією SmartPulse, орієнтовна вартість якої 4 мільйона 550 тисяч гривень.